Bonus figli disabili 2022: come funziona, importo, a chi spetta e come fare richiesta

Bonus figli disabili 2022, ecco come richiederlo. Ci sarà tempo fino a fine marzo per richiedere il contributo destinato ai genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità. Già dai primi di febbraio è attiva invece la procedura sul portale Inps per richiedere il contributo previo accesso con SPID (di almeno II livello, ndr), CIE o CNS. Vediamo dunque quali sono i requisiti e come funziona.

Bonus figli disabili 2022 a chi spetta, importo

Il contributo spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% E’ opportuno sottolineare che il bonus, dall’importo di 150.00 euro mensili (fino a un massimo di 500 euro per genitore), non contribuisce alla formazione del reddito. Né incide sul Reddito di Cittadinanza.

L’Inps precisa tuttavia alcuni aspetti:

Per “ nucleo familiare monoparentali ” è da intendersi la famiglia caratterizzata dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli a carico con disabilità.

” è da intendersi la famiglia caratterizzata dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli a carico con disabilità. La disoccupazione viene considerata come l’assenza di impiego oppure la condizione della persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all’anno (o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno).

viene considerata come l’assenza di impiego oppure la condizione della persona (o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno). Infine per “genitore monoreddito” si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa

Requisiti

Questi i requisiti, riassumendo, da rispettare per poter usufruire del bonus:

Essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;

Disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro

in corso di validità Dare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE , in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Risiedere in Italia

Come funziona

Se si è in possesso dei requisiti, una volta compilata la domanda (qui la sezione dedicata), l’Inps provvederà a erogare il bonus mediante le modalità indicante dall’utente. Nel caso in cui il genitore abbia poi due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta sempre in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente 300 euro al mese nel caso di due figli e di 500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due. In caso di mancanza di fondi verrà data precedenza ai nuclei con ISEE più basso.

Quando fare domanda

Per presentare la domanda c’è tempo entro il 31 marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023 esclusivamente in via telematica. L’Inps fa sapere che solo per quest’anno vi è la possibilità di presentare domanda anche per il 2021 attestando, per questo ultimo anno, il possesso di tutti i requisiti previsti.