Bonus Cultura 18 anni, attenzione a questi divieti: le regole sul sito 18app

E’ ormai giunto alla sesta edizione il bonus cultura dedicato a chi compie 18 anni. La misura, che ha riscosso un notevole successo tra i giovani, dà l’opportunità di acquistare biglietti per cinema, teatro e spettacoli. Per i beneficiari di quest’anno ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2023 (per i nati nel 2003) per spendere il proprio buono. Ma attenzione ad alcune norme e divieti.

Bonus Cultura 18 anni nati 2003 come funziona, registrazione

Il provvedimento è stato confermato anche quest’anno e interesserà i nati nel 2003.La prima disposizione a cui prestare attenzione per gli aventi diritto è quella relativa alla scadenza per la registrazione. Lo si potrà fare infatti a partire dal 17 marzo 2022 ma solo fino al 31 agosto dopo aver effettuato l’accesso mediante SPID o carta d’identità elettronica (CIE). Una volta registratisi al portale, come detto in apertura, ci sarà tempo fino a fine febbraio 2023 per utilizzare il proprio voucher.

Cosa comprare con il bonus cultura, importo

Ma cosa è possibile acquistare con il bonus cultura 18 anni? Il buono, dal valore di 500 euro, si potrà usare per acquistare:

Musica

Libri

Abbonamenti a quotidiani e periodici (anche in formato digitale)

Biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici

Corsi di teatro, musica, danza

Corsi di lingue straniere

Divieti e regole

Per poter usufruire del bonus è necessario rispettare una serie di requisiti. Innanzitutto il buono è strettamente personale. Pertanto non è possibile scambiarlo o convertirlo in denaro. Gli unici usi consentiti sono quelli sopra elencati. Sul sito ufficiale del provvedimento, 18app.italia.it, sono elencati inoltre gli altri divieti e le limitazioni per l’utilizzo del voucher nella sezione FAQ.