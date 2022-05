Bonus Caldaia 2022: importi e requisiti per accedere alle detrazioni

Il bonus caldaie sarà prorogato fino al 31 Dicembre 2022. Il bonus rientra nel progetto Ecobonus mirato a favorire e facilitare tutti lavori che garantiscono migliori prestazione energetiche e, contemporaneamente, riducono l’inquinamento atmosferico. Un’attenzione che dovrebbe essere presa sempre più in considerazione viste le situazioni ambientali d’emergenza di tutti i giorni. Vediamo quindi tutti i dettagli e a chi è rivolto.

Leggi anche: Bonus Idrico in scadenza: ecco entro quando inviare le domande

Bonus caldaia 2022, come funziona?

Il Governo Draghi ha pensato di proporre una specie di “pacchetto” Ecobonus nel quale sono presenti incentivi per tutti i lavori che in qualche modo possono limitare l’inquinamento atmosferico. A tal proposito, all’interno è presente anche il Bonus caldaia 2022, prorogato fino al 31 Dicembre nell’ultima Legge di Bilancio. Sostanzialmente il beneficio è quello di poter usufruire di una detrazione fiscale sulla spesa sostenuta per il cambio del climatizzatore invernale.

Nel dettaglio

Quindi, per l’acquisto di una caldaia a condensazione di classe energetica A o superiore, l’Agenzia delle Entrate prevede tre percentuali differenti di detrazione:

50% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A o superiore;

per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A o superiore; 65% per le spese di sostituzione di impianti esistenti con nuove caldaie dotate di sistemi di termoregolazione o domotica evoluti;

per le spese di sostituzione di impianti esistenti con nuove caldaie dotate di sistemi di termoregolazione o domotica evoluti; 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti a pompa di calore e per l’installazione di impianti solari per a produzione di acqua calda sanitaria

Se la sostituzione della caldaia comporta un aumento di almeno due classi di efficienza energetica e viene eseguita contemporaneamente ai lavori ammessi al superbonus, si rientra nel superbonus 110%.

Quali sono i requisiti