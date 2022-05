Bonus Idrico 2022, scadenza il 30 giugno: come fare domanda

Il Bonus Idrico 2022, quello che permette ai contribuenti di richiedere un ‘aiuto’ per l’acquisto di rubinetti e sanitari fino a un massimo di 1.000 euro, scadrà il 30 giungo 2022. È possibile, entro la data di scadenza, presentare la domanda per ottenere il rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per l’acquisto di rubinetti e sanitari previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Cosa prevede il Bonus Idrico 2022

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un rimborso di 1.000 euro su edifici esistenti o singole unità immobiliari, per acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 con i seguenti scopi:

interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

con nuovi apparecchi a scarico ridotto; interventi di sostituzione di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

La possibilità di fare domanda si è concretizzata all’inizio del 2022. La piattaforma www.bonusidricomite.it per richiedere il rimborso è stata infatti attivata il 17 febbraio scorso.

I requisiti per fare la domanda

Entro il 30 giugno, quindi, è ancora possibile presentare la domanda per per ottenere il bonus idrico. Per presentare la domanda è necessaria la registrazione sulla piattaforma e l’utilizzo delle seguenti credenziali:

SPID, Identità digitale

CIE, Carta d’Identità Elettronica

Per poter proseguire con la richiesta di rimborso è necessario fornire le seguenti autocertificazioni:

importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso

della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione

e specifiche della posa in opera o istallazione specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato

identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso

dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso dichiarazione di non avere beneficiato di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni

IBAN su cui accreditare il rimborso

su cui accreditare il rimborso indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.)

per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.) attestazione del richiedente, nel caso in cui non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo

attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus.

Infine, per concludere la procedura, è fondamentale allegare la copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale della persona che richiede il contributo.

Tutti i passaggi fondamentali per poter usufruire del Bonus Idrico 2022 sono riportati nel manuale di istruzioni della piattaforma bonus idrico pubblicato dal MITE.

