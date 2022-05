Bonus per ISEE basso: dal Governo 800€ subito e 40€ al mese per la spesa

Non è un periodo semplice. Non lo è da un po’. Il Covid ha messo in ginocchio tantissime famiglie che, purtroppo, ancora oggi non si sono riprese. Siamo nel mezzo di una grave crisi economica e questo comporta, inevitabilmente, che chi già si trovava economicamente fragile lo stia diventando ancora di più. A tal proposito si è pensato a un aiuto concreto per le famiglie che ne hanno più bisogno.

L’aiuto per le famiglie

Ultimamente non stanno aumentando solo le bollette ma anche la spesa. Se già prima era difficile andare avanti, figuriamoci ora. In questo periodo infatti anche la spesa al discount, dove di solito si risparmiava, sta diventando una sfida. Principalmente il governo ha pensato a due interventi che possono aiutare in modo concreto:

buoni spesa

carta acquisti

Buoni spesa

I buoni spesa possono arrivare fino a 800euro. A decidere come funzionerà sarà il comune di appartenenza. Attraverso un bando infatti saranno stabiliti i requisiti e la somma prevista. In generale però si tratta di una card gialla, simile a quella del reddito di cittadinanza, che viene caricata ogni bimestre. Si potrà usare solo esclusivamente per le spese fondamentali come cibo o medicine.