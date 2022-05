Bonus affitto: fino a 3.000 euro di incentivi. Ecco come presentare la domanda

Bonus affitto. Ancora odore di bonus e agevolazioni nell’aria, questa volta pensato per l’affitto di un immobile in cui vivere stabilmente. E certo, non si tratta cosa da poco, dal momento che il fitto rappresenta sicuramente una delle spese più consistenti che in generale si affronta di questi tempi.

Le agevolazioni affitto per il 2022

Tutti coloro che hanno un ISEE basso, entro la soglia di riferimento, potranno dunque, se residenti in specifiche Regioni d’Italia, usufruire di una serie di agevolazioni sul costo mensile del canone di locazione, risparmiando fino a 3.000 euro. In realtà, la manovra e il bonus erano nell’aria già da qualche tempo, ma ora si arriva ad un punto di svolta.

Leggi anche: Bonus 500€ euro per le donne: come funziona, a chi spetta e come richiederlo

Arriva la conferma del governo

Infatti, la conferma è finalmente arrivata proprio nelle ultime ore: le spese che i cittadini più i difficoltà devono sostenere per il pagamento del consueto canone di locazione, potranno finalmente essere agevolate tramite il Bonus affitto 2022. Una svolta, una novità che interesserà certamente tutti i cittadini italiani che sono in evidente difficoltà economica, e questo non solo a causa della trascorsa (si spera!) pandemia.

Un aiuto per i cittadini in difficoltà

Ma anche per il rincaro energetico e l’inflazione in parte dovuta anche alla guerra in Ucraina. Sono infatti tempi molto difficili un po’ ovunque, ma soprattutto per il nostro Paese che era già in parte dilaniato da crisi e perdita di posti di lavoro. Negli ultimi anni il tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, è sceso drasticamente.

Come presentare la domanda

Ora l’unica domanda è: come si potrà richiedere il Bonus affitto 2022? La premessa necessaria alla risposta di questa domanda è che il Bonus da 2.000 euro indirizzato ai cittadini sotto i 31 anni di età non è ancora disponibile. Dunque, almeno per il momento non si potrà ancora presentare domanda per beneficiare dell’agevolazione, seppur ci si trovi in possesso dei requisiti d’accesso alla misura.

L’iniziativa delle Regioni

Tuttavia, anche se il Bonus affitto per il 2022 non è ancora definito né erogato, alcune Regioni non hanno perso tempo, cogliendo la palla al balzo per concedere un po’ di ossigeno alle famiglie a basso reddito promuovendo delle iniziative molto simili. Non vi rimane che consultare la pagina ufficiale della vostra Regione per scoprire se anche voi potete partecipare all’agevolazione in attesa del bonus governativo.