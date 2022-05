Bonus Sociale da 460€ al mese: come funziona e chi può richiederlo

Novità in arrivo per le famiglie che potranno beneficiare di un po’ d’ossigeno sul fronte del caro bollette considerando i continui aumenti delle forniture dovuti, in parte, allo scoppio e al perdurare del conflitto in Ucraina. Il provvedimento del Governo, uno dei tanti capitoli del cosiddetto Dl aiuti, punta pertanto ad alleggerire il carico sulle famiglie.

Come funziona il bonus bollette 2022

In molti lo hanno definito come bonus sociale (attenzione: non va confuso con l’assegno sociale dell’INPS) ma in realtà si tratta di uno sconto nelle bollette che arriveranno a casa. Ma come funziona? Il taglio sul prezzo è reso operativo dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ma fino al precedente Decreto Energia la platea dei beneficiari riguardava le famiglie con ISEE non superiore a 8.265 euro. La novità riguarda invece l’innalzamento del tetto fino a 12mila euro e a 20mila euro per le famiglie con almeno 4 figli.

Bonus retroattivo ed esteso

L’altra novità riguarda la possibilità di usufruire dello sconto in modo retroattivo (quindi dal gennaio scorso) in virtù delle modifiche apportate sui limiti ISEE. Inoltre il bonus è stato prorogato di ulteriori tre mesi per ciò che riguarda il periodo di applicazione.

Come fare domanda per il bonus sociale

E’ importante sottolineare che per il bonus non è necessario presentare alcuna domanda. Se un nucleo familiare ha infatti un ISEE inferiore ai limiti di cui sopra lo sconto sarà riconosciuto in automatico. Il rimborso arriverà pertanto a partire dalle bollette successive.

