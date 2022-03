Bonus Cultura 2022 da 500 euro per i nati nel 2003: a chi spetta e come richiederlo

Buone notizie per i nati nel 2003 perché da ieri, giovedì 17 marzo, è possibile richiedere il bonus cultura, un incentivo di 500 euro che apre le porte alla cultura, allo svago, al cinema, alla musica e allo studio. Un aiuto, una misura ben accolta dal governo Draghi che sta cercando di ‘puntare i riflettori’ sulla nuova generazione, quella che forse più di tutte ha dovuto fare i conti con diversi problemi nel periodo della pandemia. Tra didattica a distanza e poca socialità. Ma come funziona? E come fare domanda?

18app: bonus cultura, chi può fare domanda

Come si legge sul sito ufficiale di 18app, dalle 12 del 17 marzo e fino al 31 agosto chi è nato nel 2003 può registrarsi al portale dedicato con SPID o CIE per ottenere il bonus cultura, dal valore di 500 euro. Con questa somma si possono acquistare:

biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici;

musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

corsi di teatro, musica, danza e lingue straniere.

Per spendere il bonus si ha tempo fino al 28 febbraio del 2023. E’ bene specificare che 18app non è presente negli app store e che l’aiuto è personale, quindi nessuno può chiedere di scambiarlo o convertirlo in denaro.

Come fare

Chi è nato nel 2003 può registrarsi secondo pochi e semplici passaggi:

basterà entrare nella homepage www.18app.italia.it, utilizzando le credenziali di identità digitale SPID o la tua Carta di identità elettronica (CIE), e autorizzare l’accesso a 18app;

poi bisognerà confermare i dati visualizzati e accettare le condizioni d’uso;

infine verrà inviata una email di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura. Si raccomanda di conservare copia della e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione fino alla scadenza entro la quale è possibile utilizzare il bonus. Una volta completato questo passaggio, il beneficiario potrà visualizzare il portafoglio e spendere il bonus cultura.