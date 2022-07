Bonus Facciate 2022: come funziona e cosa cambia con la nuova circolare dall’Agenzia delle Entrate

Novità per quanto riguarda il Bonus Facciate. A chiarirlo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.28/E del 25 Luglio 2022. In sostanza, ci sono dei nuovi dettagli che riguardano l’agevolazione. Ecco come funziona e cosa cambia.

Bonus Facciate

Innanzitutto un po’ di chiarezza. Il Bonus Facciate è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e si tratta di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% e poi, nel 2022, al 60%. Tra i vari interventi possibili, sono stati aggiunti la pulitura e la tinteggiatura esterna.

I requisiti

visibilità delle facciate

ubicazione degli edifici

percentuale di intonaco

Novità

Il pagamento degli interventi può essere corrisposto attraverso bonifico, bancario o postale, o quello online. Si può usufruire di format già impostati da banche o Poste per l’Ecobonus e per gli interventi del recupero del patrimonio edilizio. Sono validi poi, anche i conti aperti presso “gli istituti di pagamento”.