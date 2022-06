Superbonus 110%, software taroccati per le progettazioni: 14 milioni di euro di multa

Per evitare di pagare il software necessario alle progettazioni avevano deciso di utilizzare programmi “taroccati”. Scaricavano quindi il programma in modo illecito attraverso siti pirata e aggiravano la licenza.

L’operazione Underlicensing 2022

Ma approfonditi controlli della Guardia di Finanza, nel corso dell’operazione UNDERLICENSING 2022, hanno permesso di scoprire il misfatto e portare alla denuncia di ben 18 persone. Oltre a ciò, sono stati 110 i software di progettazione sequestrati dalla Guardia di Finanza.

L’operazione, incentrata su di una vera e propria opera di contrasto alla pirateria dei programmi ad uso professionale, ha coinvolto in totale 25 società e studi di progettazione disseminati su tutto il territorio italiano, coinvolgendo i reparti territoriali di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Ancona, Trento, Brescia, Mantova, Monza, Pavia, Verona, Modena, Lucca, Novara, Latina, Viterbo, Salerno e Brindisi.

Software di progettazione pirata anche per il bonus 110%

Il 70% delle società e studi controllati è risultato utilizzare software irregolari nelle attività di progettazione e disegno tecnico, sicurezza, calcolo strutturale e certificazione energetica degli edifici, anche con riferimento a ristrutturazioni ed interventi legati al Superbonus 110%.

Oltre 14 milioni di sanzioni

Come conseguenza di ciò, i computer con all’interno i programmi “pirata”, scaricati o duplicati abusivamente, sono stati sequestrati e, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria per 18 professionisti, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento penale, sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 14 milioni di euro, pari al doppio del valore di mercato dei software illegali.