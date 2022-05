Superbonus, si può modificare la planimetria catastale? Ecco come fare

Negli ultimi anni sono in tanti ad aver usufruito dei benefici del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi pensati per agevolare i lavori di restauro e ristrutturazione sugli immobili di proprietà. Per questo motivo si è parlato di “modifiche della planimetria” dell’immobile, di come fare e perché. Vediamo quindi insieme come funziona e come si modifica la planimetria catastale.

Leggi anche: TARI anche sugli immobili disabitati: colpa degli allacci

Planimetria catastale, cos’è

Innanzitutto si parla di planimetria catastale quando ci si riferisce ai documenti fondamentali che raccolgono tutti i dati relativi di un dato immobile. Questi sono necessari per segnare e comprendere la distribuzione dei dati catastali. Sostanzialmente quindi sarebbe il disegno in scala dell’abitazione dal quale si può fare il punto della situazione e, ovviamente, deve essere aggiornato ogni qualvolta si è di fronte a una modifica.

Quando va modificata la planimetria catastale?

Il motivo principale per cui deve essere modificata la planimetria catastale è per via dei controlli degli enti preposti. Devono infatti essere segnati tutti i cambiamenti fatti all’immobile così da avere sempre chiara la distribuzione della struttura. Importante anche in caso di vendita della proprietà. Anche perché se qualcosa non dovesse combaciare ci sarebbero dei problemi. A volte anche all’annullamento dell’atto di vendita di un immobile.

Quanto costa?

I costi di cui si deve tenere conto sono principalmente quelli tecnici. Bisogna quindi sostenere la spesa del professionista che effettuerà la modifica e successivamente la spesa del tecnico che verifica se tutti i cambiamenti sono stati aggiornati secondo le norme. I soggetti che si dovranno chiamare per questa azione sono: