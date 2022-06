Caro carburanti, sale ancora il prezzo di benzina e diesel. Ecco dove costa di meno

Non c’è davvero tregua per l’aumento di benzina e diesel in Italia perché la corsa dei prezzi dei carburanti, che sono in risalita, sta continuando. Così come sono in rialzo i mercati petroliferi internazionali: il Brent questa mattina ha superato i 120 dollari al Barile, mentre l’Arabia Saudita ha pensato bene di alzare i listini per le consegne previste a luglio.

Quanto costa fare la benzina oggi in Italia

Stando agli ultimi dati, la media nazionale della benzina in self service si avvicina a 1,97 euro/litro, mentre quella del gasolio è a 1,88 euro/litro. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati. Ma vediamo, nel dettaglio, le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta, prezzi rilevati alle 8 di ieri mattina su 15.000 impianti:

Benzina Self Service a 1,966 euro/litro (+18 millesimi, compagnie 1,967, pompe bianche 1,963)

Diesel a 1,876 euro/litro (+16, compagnie 1,881, pompe bianche 1,866)

Benzina servita a 2,093 euro/litro (+20, compagnie 2,133, pompe bianche 2,016)

Diesel servito a 2,007 euro/litro (+16, compagnie 2,053, pompe bianche 1,920)

Gpl servito a 0,831 euro/litro (invariato, compagnie 0,839, pompe bianche 0,821)

Metano servito a 1,828 euro/kg (-13, compagnie 1,882, pompe bianche 1,787)

Gnl a 2,036 euro/kg (-30, compagnie 2,071 euro/kg, pompe bianche 2,010 euro/kg).

Quali sono le app per ‘risparmiare’ sulla benzina

Come fare quindi per cercare di non spendere un capitale ogni volta che bisogna rifornire il serbatoio della nostra automobile? Possiamo ricorrere alle app prezzi benzina, che sono delle speciali applicazioni che segnalano i distributori nella nostra zona che applicano i prezzi più bassi.

Tra questi l’app Prezzi Benzina: basterà scaricarla, poi sarà necessario indicare la nostra posizione o consentire all’applicazione di rilevare la nostra posizione automaticamente. Successivamente apparirà una lista dei distributori, vicini a noi, con i loro prezzi della benzina e del diesel. Ci sarà anche una mappa con tutti i prezzi delle stazioni italiane e guardare una lista in ordine di distanza o di prezzo.

Ricordiamo che per cercare di risparmiare qualcosa sul rifornimento è sempre possibile consultare la mappa interattiva del Ministero dello Sviluppo Economico, che monitora i prezzi: per farlo è sufficiente cliccare su questo link e vedere la mappa zona per zona con i distributori più economico.

Il Caro Carburante scade l’8 luglio

Il taglio delle accise attualmente in vigore è stato prorogato fino all’8 luglio: questo, come ben sappiamo, prevede una riduzione di oltre 30 centesimi sul prezzo della benzina verde. Il governo, però, starebbe valutando degli interventi alternativi per compensare i rincari della benzina che inevitabilmente continuano a persistere con la crisi energetica. E sicuramente, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo intervento, soprattutto ora che i prezzi continuano a salire.