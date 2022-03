Prezzo benzina in tempo reale, l’app per conoscere i costi del carburante nei distributori

Quest’app dice in tempo reale il costo della benzina nei distributori. In seguito all’aumento così rilevante del prezzo del carburante, molti italiani si sono trovati in seria difficoltà. La ricerca del distributore più economico nei dintorni della propria posizione è diventata fondamentale. Con l’app Prezzi Benzina trovi subito il distributore di carburante più economico vicino a te. Inoltre, la ricerca è facile e veloce.

Leggi anche: Caro benzina, Latina registra l’aumento più alto d’Italia

Prezzi Benzina: come funziona

In questo periodo l’innalzamento del costo del carburante è divenuto il tema centrale per ogni persona, per ogni lavoratore, per ogni studente e per chiunque debba muoversi. Nonostante la crisi scaturita dalla pandemia, molte famiglie ora si trovano a dover fare i conti con i prezzi altissimi della benzina e del diesel che arrivano a toccare anche i 2,3 o i 2,5 euro per litro. Ma con l’app Prezzi Benzina sarà facilissimo trovare il distributore più economico. Innanzitutto bisogna scaricare l’app disponibile su Play Store, App Store e sul sito web previa registrazione. Una volta aperta sarà necessario indicare la nostra posizione o consentire all’applicazione di rilevare la nostra posizione automaticamente. Successivamente apparirà una lista dei distributori, vicini a noi, con i loro prezzi della benzina e del diesel. È visualizzabile una mappa con tutti i prezzi delle stazioni italiane e guardare una lista in ordine di distanza o di prezzo.

Prezzi Benzina: cosa mostra

L’applicazione che sta salvando molti italiani, mostra i prezzi dei distributori aggiornati in tempo reale. Prezzi Benzina informa anche sugli orari di apertura, l’andamento del prezzo del carburante, le abilitazioni di rifornimento, contatti e tante altre informazioni. L’app permette di verificare il prezzo attuale sia della benzina sia del diesel, e il costo del self service e del servito. L’app permette, inoltre, di visualizzabile il prezzo di GPL e Metano e di impostare alcuni filtri come: pagamento con carte, accettazione di tessere e compatibilità con determinate tipologie di veicoli. Nell’attesa di un futuro calo del prezzo del carburante, però, anche il Governo sta attuando un ausilio per i guidatori, abbassando il prezzo della benzina di 25 centesimi.