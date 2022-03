Caro benzina, Latina registra l’aumento più alto d’Italia

Benzina sempre più cara soprattutto a Latina. Nella provincia è stato registrato il più alto caro benzina d’Italia. Infatti, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha confrontato i prezzi dei carburanti di Gennaio con quelli odierni in ogni distributore italiano e ha dichiarato Latina la provincia italiana in cui il prezzo dei carburanti è aumentato di più. A distanza di un mese, l’aumento è stato pari al 45% circa.

Quanto è aumentata la benzina in un solo mese?

La provincia di Latina è la protagonista italiana del rapido incremento dei prezzi della benzina. Infatti, dal resoconto del Ministero per lo Sviluppo Economico, emerge che la provincia laziale ha assistito ad un importante aumento dei prezzi della benzina del 23,5% ma in alcuni casi è stato anche del 39,17%. Il diesel, famoso per il suo poco consumo, ha scontrato una crescita dei prezzi del 25,65% arrivando a costare più della benzina. Il 28 Gennaio, uno dei distributori nella zona dei Monti Lepini, in provincia di Latina, la benzina veniva 1,695 euro al litro. Adesso, dopo poco più di un mese, il medesimo distributore segnava il costo della benzina di 2,359 euro al litro. In questa circostanza il prezzo è aumentato quasi del 40%. Se ogni mese aumentasse del 40% andremo in contro molto presto ad una spesa sempre più insostenibile. Anche a Gaeta l’incremento dei prezzi è stato assai elevato raggiungendo circa il 45,31%. Il calcolo è avvenuto utilizzando come soggetto un distributore, della zona, la cui rapida crescita è arrivata fino al 45,31% passando da 1,779 a 2,585 euro al litro). Anche un distributore sulla Pontina, zona Terracina, è stato protagonista di un elevato incremento vendendo la benzina, che prima era di 1,749 euro al litro, a 2,169 euro.