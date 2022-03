Pompe bianche, cosa sono e dove trovare i distributori di benzina più economici: la mappa per risparmiare

Pompe bianche. Inevitabilmente, con l’aumento esponenziale dei costi del carburante, salito alle stelle nel giro di pochissime settimane, cresce anche la necessità di adottare delle soluzioni che possano minimizzare l’impatto sul portafogli degli italiani. Non stupisce, dunque, il fatto che molti siano i consumatori che si stanno sempre più rivolgendo alle cosiddette pompe bianche.

Prezzi alle stelle sul carburante

Così, i numeri da capogiro che si leggono durante il rifornimento, in parte dovuti alla crisi in Ucraina, vengono abbattuti con il ricorso a tali pompe. Inoltre, come ha sottolineato anche il Ministro Cingolani, potrebbe anche trattarsi di una “truffa colossale”. Certo il termine usato è molto forte, e alcuni esperti sono scettici sul fatto che possa trattarsi di una truffa vera e propria, ma probabilmente di una rivendita ingiustificata a prezzi esorbitanti di carburante acquistato anni fa con un diverso prezzo di mercato. Problematiche da antitrust per intenderci.

”Truffa colossale”

Infatti, non bisogna pensare al carburante come alle uova del supermercato che si acquistano giorno per giorno. In generale, le quantità di materiale grezzo da parte dei gradi distributori viene acquistato con forniture di anni. Dunque, nasce il sospetto che si stiano vendendo a prezzi troppo alti rispetto ai costi di mercati ai quali furono acquistati all’epoca. Un’altra spia è senz’altro quella dell’aumento improvviso e repentino, quando in realtà sarebbe dovuto avvenire progressivamente. Ma, tornando a noi, cosa sono le pompe bianche?

Le pompe bianche: perché si risparmia e quanto

Il governo italiano è al lavoro per preparare un decreto che si incarichi di contrastare il caro benzina delle ultime settimane, decreto che oggi dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri. L’obiettivo, ovviamente è ridurre il costo o almeno bloccare l’aumento progressivo. Le pompe bianche, su cui ripiegano gli italiani, sono stazioni di servizio indipendenti che non appartengono al circuito delle compagnie di distribuzione più famose e rinomate. Il prezzo di queste, poiché è assente il grande marchio, è di norma più basso. In media, si parla dell’ordine dei 10 centesimo al litro di risparmio.