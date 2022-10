Bollette del gas, a novembre nuove tariffe: ecco cosa cambia e quando scendono i prezzi

Sono in arrivo grandi novità sul fronte delle tariffe delle bollette del gas. Dopo l’impennata che ha fatto tremare l’utenza, infatti, è annunciato che nei prossimi giorni le bollette potrebbero scendere. Una novità che dovrebbe arrivare già da novembre.

Potrebbe essere davvero una boccata di ossigeno per quanti si sono visti costretti, in questo periodo di crisi economica a stringere la cinghia e prevedevano di passare un inverno all’addiaccio a causa degli aumenti in bolletta.

Area, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dovrebbe rivedere i parametri di calcolo delle bollette del gas. Un computo che dovrebbe portare al ribasso dei costi. Resta il dubbio che questo “riconteggio” possa davvero favorire le famiglie italiane…

Le novità

Da novembre le bollette saranno recapitate mensilmente, non saranno più trimestrali. Ma a fronte di una dilazione della spesa, ci sarà davvero un calo degli importi? Dovrebbero esserci a causa del nuovo metodo di calcolo per il gas.

Il parametro cambierà e dovrebbe basarsi non più sul Ttf di Amsterdam ma sul Pvt, indice italiano. Inoltre le tariffe verranno aggiornate dopo e non prima come avvenuto finora.

Ancora resta tutto da verificare quello che succedere in termini concreti sulle bollette che ci verranno recapitate, ci sono però dati certi e cioè che il Ttf di Amsterdam è sui 120 euro al megawattora, mentre il Pvt è a meno di 80 euro a megawattora.

Per quanto si tratti solo di valutazione ipotetiche, perché per avere dati certi bisognerà aspettare la fine di ottobre, i presupposti fanno ben sperare.