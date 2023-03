Bollette più care ad aprile 2023: ecco di quanto e perché

Bollette. Se da una parte per il mese di marzo 2023 le famiglie italiane potranno tirare un sospiro di sollievo, grazie ad alcune riduzioni sul prezzo della bolletta, dall’altra, poi, bisognerà recuperare, e presto: per il mese di aprile 2023 verranno meno gli ammortizzatori sociali del Governo, con probabili aumenti in bolletta per luce e gas.

Bollette più alte in arrivo per chi vive in condominio? Da aprile 2023 cambia tutto

Bollette in aumento ad aprile 2023: perché?

La distensione, infatti, non è destinata a durare. Con l’arrivo delle bollette di aprile 2023, infatti, tutto avrà una svolta diversa. Le famiglie potranno infatti percepire degli aumenti in bolletta, con costi decisamente diversi rispetto a quelli del mese precedente. Ma cosa succede? Dunque, per entrare nella dinamica, bisogna fare un passo indietro. Proprio in questi giorni, infatti, l’Arera – autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – diffonderà le nuove tariffe che verranno applicate al gas nel mercato tutelato, dove è previsto un taglio e lo stesso si può dire del prezzo del gas all’ingrosso che continua a diminuire stando agli ultimi trend. Il tutto grazie principalmente agli stoccaggi pieni e ad un inverno non proprio rigido, c’è da dire. Questa, ovviamente, è la notizia buona.

Risparmi e rincari: ecco il motivo

La brutta è che potrebbe esserci un rincaro sulle bollette di luce e gas per il mese di aprile 2023, con il rischio che la cosa gravi fortemente sul portafogli delle famiglie italiane. Ad oggi il prezzo del gas si attesta intorno ai 50 euro al megawattora, circa il 34,7% in meno rispetto a inizio anno, arrivando in questo modo ai minimi dal 2021. E in effetti, stando alle previsioni di Nomisma Energia, la bolletta del gas di marzo dovrebbe diminuire di circa -17%, mentre quella della luce dovrebbe avere un caldo del 25%. Tuttavia, e qui veniamo al dunque, ad aprile scadranno gli ultimi aiuti contro il caro energia previsti dall’ultima manovra. In altre parole, verranno meno gli ammortizzatori sociali progettati dal governo, c’è il rischio che il prezzo in bolletta salga e non di poco. Per il momento, però, il Governo ha dichiarato di essere già all’opera con nuovi provvedimenti, ben diversi dai precedenti.