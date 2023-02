Canone Rai fuori dalle bollette dal 2024: l’annuncio del ministro Giorgetti

Il Canone Rai rappresenta da sempre una delle tematiche più calde per gli italiani, che fa sempre discutere e che spesso coinvolge direttamente anche le manovre del governo. Per tutta la durata dell’anno 2023, come ben sappiamo, il Canone rimarrà integrata nella bolletta elettrica, ma qualcosa per l’anno prossimo cambierà, come annunciato di recente proprio dal Governo a trazione Meloni. A partire dal 2024, infatti, sarà fuori da bolletta: ad annunciarlo è stato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il quale ha spiegato che a partire dall’anno prossimo gli italiani non dovranno più pagare la tassa sul possesso di apparecchi audiovisivi all’interno della bolletta elettrica. Vediamo nel dettaglio quali sono state le sue dichiarazioni in merito.

Canone Rai 2023: chi e quando deve pagarlo alla posta

Le dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti sul Canone Rai

Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è stato abbastanza chiaro in merito: “Quest’anno io mi sono preso la responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto, ma diventa chiaro che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento”. Sono state queste, insomma, le parole attribuire al Ministro e riportate direttamente anche dal Corriere della Sera. Parole chiare, lapalissiane, pronunciate nell’occasione di un incontro elettorale dove ha ricordato, tra le altre cose, anche che la Commissione Europa ed il Governo Draghi avevano accettato di eliminare gli oneri impropri dalle bollette elettriche.

I nodi ancora da risolvere

Ad ogni modo, non tutti i nodi sono stati sciolti, dal momento che restano ancora da chiarire quali saranno le nuove modalità e gli strumenti che si dovranno adottare per la riscossione della tassa suddetta. Ricordiamo che l’inserimento del Canone Rai direttamente in bolletta elettrica, con metodo integrato, era stato effettuato dal premier Matteo Renzi a fine del 2015 per contrastare l’evasione registrata sulla tassa. Inoltre, già a partire dai mesi scorsi si era ipotizzata anche la possibilità che fossero direttamente le Regioni a riscuotere il Canone. Tuttavia, nonostante le idee, la questione era finita in archivio, senza una soluzione concreta. Ora, il Governo Meloni pare abbia deciso di dare una svolta definitiva alla faccenda, dopo un ulteriore anno all’interno della bolletta dell’energia elettrica.