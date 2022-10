Bonus 150 euro anche a dicembre? A chi spetta e come richiederlo

Sono diverse le misure al vaglio del Governo Meloni per andare incontro alle esigenze dei cittadini e non in ultimo sembra sia in programma la proroga del bonus 150 euro per il mese di dicembre. Un’agevolazione che dovrebbe essere inserita in un nuovo decreto, il Decreto Aiuti numero 4. Un progetto che prevede lo stanziamento di 10 miliardi da destinare a questa finalità che dovrebbe concretizzarsi già nei primi giorni di novembre.

A chi sarà indirizzato il bonus 150 euro

Restano ancora da definire i dettagli per questo eventuale ulteriore bonus. Tra l’altro il reddito da avere per gli aventi diritto. Al momento tutto è sul piano delle ipotesi e si pensa che questo nuovo beneficio possa essere indirizzato anche a docenti e personale Ata con un reddito inferiore a 20mila euro.

Così come concepito inizialmente il bonus 150 euro spetta a dipendenti e lavoratori autonomi che abbiano un reddito inferiore ai 20mila euro lordi nell’anno 2021. Si tratta perciò di lavoratori domestici, pensionati, coloro che percepiscono indennità di disoccupazione agricola, lavoratori del settore dello sport. Oltre ai titolari di assegno sociale, invalidità civile e accompagno alla pensione.