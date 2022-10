Bonus trasporti, in arrivo nuovi fondi? La decisione del Governo. Cosa cambia, requisiti e chi può fare domanda

La possibilità che possano arrivare nuove risorse da destinare al bonus trasporti non è completamente da escludere. Il prossimo 8 novembre, infatti, inizia alla Camera l’esame del disegno di legge per la conversione del decreto “Aiuti- ter”. Va detto che già nell’attuate testo del decreto legge, il governo ha stanziato nuovi fondi, necessari per far fronte all’aumento del costo dei trasporti.

Requisiti per accedere al bonus trasporti

Com’è noto, il costo dei trasporti è aumentato anche e soprattutto a livello regionale. Pertanto, il governo potrebbe decidere di stanziare nuovi fondi da dedicare al bonus. Ma quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione? È bene precisare che i requisiti per beneficiare del bonus trasporti rimarranno invariati. L’istanza deve dunque essere presentata entro il 31 dicembre 2022, il richiedente deve avere un reddito complessivo riferito al 2021 non superiore a 35.000 euro e l’uso del bonus deve avvenire entro il mese di emissione.

In arrivo nuove risorse?

Come anticipato, il prossimo 8 novembre ha inizio alla Camera l’esame del disegno di legge di conversione del decreto aiuti ter. È proprio in questa circostanza che potrebbe venir discussa l’approvazione di nuovi fondi da destinare al bonus trasporti e che possano così ammortizzare, almeno in parte, i rincari che si registrano anche nel settore dei trasporti. Va precisato che attualmente il decreto ha stanziato ulteriori 10 milioni per il fondo istituito dal primo decreto aiuti e poi rafforzato da 79 a 180 milioni dal decreto aiuti bis. Queste risorse potrebbero rivelarsi preziose per gli utenti che, in tal modo, avrebbero la possibilità di presentare più richieste di bonus.