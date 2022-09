Bonus Trasporti 2022, ecco la lista degli operatori attivi: ora è online

E’ online la lista degli operatori attivi per il bonus trasporti, pubblicata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli operatori attivi

Dal 1° settembre è infatti possibile presentare domanda per accedere all’agevolazione che prevede lo sconto sugli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico. Per semplificare la procedura per richiederlo, il ministero ha reso noti gli operatori che prenderanno parte al servizio.

Raddoppiano le risorse per il bonus trasporti

Il Senato ha approvato il Decreto aiuti bis tramite cui sono state raddoppiate le risorse per lo sconto sugli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico: da 79 milioni i fondi passano a 180 milioni. Nel frattempo, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la lista degli operatori attivi.

Il bonus trasporti permette di ricevere uno sconto dal valore di 60 euro per l’acquisto di un abbonamento ai trasporti pubblici e sarà attivo a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2022. Lo sconto potrà essere utilizzato per l’acquisto di un solo abbonamento: annuale, mensile o relativo a più mensilità.

Leggi anche: Bonus trasporti 2022: a chi spetta e come funziona

Requisiti per fare domanda

Il bonus potrà essere richiesto da coloro che nel 2021 hanno avuto un reddito pari o inferiore a 35 mila euro. Per beneficiare del bonus trasporti bisogna accedere al sito bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite Spid o Cie, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico.