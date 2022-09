Bonus Università 2022: agevolazioni per iscrizione e retta scolastica

Nuove agevolazioni per il pagamento delle rette per studenti universitari. Ci sono però dei requisiti da soddisfare. Sono diversi gli aiuti garantiti dagli studenti universitari, fuori sede o che vivono in condizioni economiche disagiate ma non solo.

Agevolazioni per gli studenti

Tra le agevolazioni per il pagamento della retta degli studenti universitari c’è la totale esenzione del pagamento delle tasse. E’, infatti previsto l’esonero totale dal pagamento della retta universitaria per gli studenti con Isee entro i 20mila euro, mentre è previsto l’esonero parziale in base a requisiti Isee che sono i seguenti:

dell’80% con Isee tra i 22mila e i 24mila euro;

del 50% con Isee tra i 24.001 e i 26mila euro;

del 25% con Isee tra i 26.001 e i 28mila euro;

del 10% con Isee tra i 28.001 e i 30mila euro.

Esonero pagamento retta per studenti disabili

Esistono delle agevolazioni particolari per studenti universitari con disabilità. Le agevolazioni spettano agli studenti disabili con Legge 104 e prevedono l’esonero totale per gli studenti con invalidità pari al 66% o superiore.

Bonus Inps Università a chi spetta

Bonus università Inps dedicato gli studenti universitari meritevoli che mantengono una certa media e che rispettano il piano di studi. Se lo studente frequenta corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, Conservatori, Istituti Musicali o Accademie di Belle Arti, l’importo del bonus può arrivare fino a 2.000 euro.

Il Bonus Inps spetterò a studenti figli o orfani di:

dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;

dipendenti (lavoratori o pensionati) del Gruppo Poste Italiane S.p.A, dipendenti o pensionati ex IPOST.

I requisiti per il bonus Inps sono i seguenti: