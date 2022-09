Bonus Affitto Giovani: scadenza, importi, requisiti e come fare domanda

Bonus Affitto Giovani. Se desideri andare via di casa ma, per questioni di natura economica, hai sempre rimandato ecco la soluzione che potrebbe fare al caso tuo. Si sa, lasciare la casa dei propri genitori è un passo importante ma — soprattutto nell’ultimo periodo —appare per i ragazzi sempre più difficile da realizzare, complici il generale aumento dei costi e il precariato lavorativo che li vede, purtroppo, protagonisti.

Leggi anche: Bonus affitto giovani 2022: a chi spetta, quali sono i requisiti e come fare domanda

Bonus Affitto Giovani: cos’è e a chi si rivolge

Il Bonus Affitto Giovani è un’agevolazione fiscale con detrazione dedicata a chi appartiene alla fascia di età che va dai 20 ai 31 anni non compiuti. Nel concreto, il bonus permette di godere di un’agevolazione fiscale sul canone di locazione di case oppure di stanze stabilendo la propria residenza.

Ciò vuol dire che il richiedente non potrà richiedere un contratto ad uso transitorio ma quello standard con cambio di residenza. Inoltre, è bene sottolineare che le seconde case, come ad esempio quella dei propri genitori, sono escluse dal provvedimento.

Limiti di reddito e importi

Per inoltrare l’istanza, devono essere rispettati dei limiti di reddito. In particolare, quest’ultimo non dovrà complessivamente superare i 15.493,71 euro e, come anticipato, non si devono superare i 31 anni di età.

Ma qual è l’importo dell’agevolazione? Numeri alla mano, la detrazione del canone di locazione della casa oppure della stanza si attesta a 991,60 oppure al 20% del canone per un massimo di 2mila euro.

Validità

Per quel che riguarda invece la validità dell’agevolazione, è utile precisare anche che la detrazione si applica per i primi, canonici 4 anni di contratto. Prima invece era valida solamente a 36 mesi. Inoltre, per accedere al Bonus Affitto Giovani i documenti necessari devono essere presentati nel momento in cui si effettua la dichiarazione dei redditi.