Bonus affitto docenti 2022: cos’è, come funziona, requisiti e come fare domanda

Bonus Affitto. Qualche mese fa, il Consiglio dei Ministri aveva approvato il disegno di legge collegato alla Legge di bilancio 2022 sullo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane.

Tra i diversi interventi previsti dal documento ufficiale, c’era anche il bonus per quegli insegnanti che si trasferiscono in montagna per svolgere il proprio lavoro.

Un incentivo per trasferirsi in montagna

Si tratta del cosiddetto bonus affitto docenti che prevede forme di incentivazione a favore di quegli insegnanti a tempo determinato che decidono di trasferirsi per svolgere il proprio lavoro in scuole di montagna di ogni ordine e grado. Un supporto, in pratica, per chi decide di cambiare vita e abitudini per poter prestare servizio nelle zone in cui se ne ha il concreto bisogno.

Il Bonus: come funziona

La misura che decorrerà a patire dal 2023, è limitata esclusivamente ai casi in cui il servizio sia prestato in sedi scolastiche ubicate nei comuni montani. Inoltre, in base al comma 4, si prescinde dal fatto che sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

Nel concreto: il credito d’imposta

Ma in cosa consiste effettivamente? L’incentivo consiste in un credito di imposta annuale pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro. Analoga agevolazione è riconosciuta anche in caso di acquisto diretto dell’immobile o con accensione di un mutuo.

Specifiche sull’incentivo

Le risorse stanziate dal governo per tale incentivo è di 10 milioni di euro, che sono stati stabiliti come limite al riconoscimento del beneficio in questione. Necessario sottolineare, in chiusura, che il bonus non è cumulabile né con le detrazioni previste sugli interessi passivi relativi a mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni montani, né con altri bonus affitti.