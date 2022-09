Bonus affitto giovani 2022: a chi spetta, quali sono i requisiti e come fare domanda

Un bonus per l’affitto con destinatari i ragazzi fino al 31esimo anno di età. E’ questa la misura a disposizione per chi desidera accedere ad un’agevolazione per far fronte al canone richiesto. Per poterne usufruire è necessario possedere tuttavia una serie di requisiti. Vediamo quali.

Cos’è il bonus affitti destinato ai giovani

Innanzitutto è opportuno sottolineare che la misura non è di carattere temporaneo o transitario, come per esempio lo è stato il Bonus Draghi, ma ha carattere strutturale. Ciò significa che la sua validità, salvo chiaramente ulteriori ed eventuali aggiornamenti, resterà in vigore anche in futuro trattandosi, come spiega SkyTg24, di una modifica al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il bonus, ad ogni modo, consiste in una detrazione fiscale riconosciuta per i primi 4 anni di contratto (prima erano tre, ndr) pari all’importo di 991,60 euro o, in alternativa, pari al 20% del canone con un tetto massimo fissato in 2mila euro.

Leggi anche: Bonus Ristoranti, 30.000€ di contributi per macchinari e strumenti

Requisiti

Per poter usufruire della misura è necessario:

Avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni (da qui la definizione bonus affitto giovani)

Possedere un Reddito complessivo non superiore alla soglia di 15.493,71 euro

Trasferire la propria residenza nell’appartamento o in una porzione di esso se ad essere affittata è, ad esempio, una stanza o comunque soltanto una parte della casa

nell’appartamento o in una porzione di esso se ad essere affittata è, ad esempio, una stanza o comunque soltanto una parte della casa La casa dove si va in affitto non può essere di proprietà dei genitori

Leggi anche: Bonus Ristrutturazione 2022: come ottenerlo, requisiti, importi e scadenza

Come fare domanda per il Bonus affitto giovani 2022

Trattandosi di un’agevolazione fiscale non c’è un modulo o un sito specifico per presentare domanda. Piuttosto occorrerà presentarla in sede di dichiarazione dei redditi per ciascun anno di riferimento riconosciuto dal bonus.