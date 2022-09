Bonus Trasporti, via dal 1° settembre: ecco come richiederlo per gli abbonamenti Atac e Cotral

Bonus Trasporti. L’estate sta definitivamente cedendo il passo alla prossima stagione autunnale. Molte cose finisco, ed altrettante ricominciano, con un nuovo ritmo, scandito anche dalla fine – si spera – della pandemia, o almeno dalla fine della sua fase critica. Lavoro, scuola e attività iniziano nuovamente dopo la lunga pausa estiva.

Tutto finisce, tutto ricomincia: settembre mese del bonus trasporti

C’è fermento nell’aria per la ripresa delle attività e anche un nuovo bonus, promesso e ora arrivato, per incentivare i cittadini ad usufruire dei mezzi pubblici, risparmiando così tempo – per il parcheggio -, denaro e, soprattutto, contribuendo a diminuire l’impatto ambientale in città.

Boom di richieste per Atac: come fare

Come Atac ha comunicato nelle ultime ore, tramite i suoi organi di comunicazione ufficiali, c’è stato un vero e proprio boom. Solamente primo settembre ad oggi sono stati emessi oltre 1.200 abbonamenti al giorno, per un totale superiore a 5.000 con Bonus TPL, sulla piattaforma informatica messa a disposizione da ATAC per acquistare i titoli con l’applicazione contestuale ed immediata dello sconto concesso dal bonus ministeriale.

La piattaforma ufficiale

Il bonus ottenuto a settembre può essere utilizzato per effettuare acquisti o rinnovi di titoli, mensili o annuali, sulla piattaforma ATAC per tutto il mese. ATAC ha anche attivato un servizio di assistenza clienti in tempo reale, sia tramite canali social che di customer care. Tutti i riferimenti sono disponibili sul sito www.atac.roma.it.

I passaggi per ottenere l’agevolazione

Il bonus può essere richiesto dagli aventi diritto a partire dal primo settembre, utilizzando la piattaforma attivata dal ministero e autenticandosi con Spid o Cie. Una volta ottenuto, bisogna accedere al sito web MyAtac previa registrazione, quindi selezionare dal menu sulla sinistra la voce “Ricarica la card” e procedere con le indicazioni presenti nella pagina web per selezionare il titolo di viaggio da acquistare.

Anche Cotral partecipa al bonus: ecco come

Anche la compagnia Cotral, ovviamente, mette a disposizione pochi semplici passaggi attraverso la propria piattaforma online per attivare il bonus trasporto in questi giorni. Vi forniamo tutti i link necessari per poter attivare il sussidio in 4 semplici passi: