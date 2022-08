Bonus Trasporti 2022 anche per minorenni: requisiti, importi e come richiederlo

Bonus Trasporti 2022. C’è un contributo, ora, riservato ai minorenni per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici, riconosciuto fino ad un importo massimo di 60 euro a beneficiario e che può essere richiesto anche per studenti e studentesse che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Cerchiamo di capire meglio come funziona!

Il bonus trasporti 2022: come funziona

Il bonus trasporti riservato ai minorenni fiscalmente a carico deve essere richiesto entro il 31 dicembre 2022 accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Una volta fatto l’accesso alla piattaforma con le proprie credenziali, sarà sufficiente procedere alla registrazione indicando le seguenti informazioni:

nome, cognome, codice fiscale del soggetto minorenne beneficiario del voucher;

il richiedente, oltre al suo codice fiscale, deve anche attestare che il ragazzo o la ragazza sia fiscalmente a suo carico ;

; il reddito complessivo conseguito nel corso del 2021.

Entrare in piattaforma e inoltrare la domanda

Successivamente, al momento della presentazione dell’istanza, dovrà essere anche specificato l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, che in ogni caso non può essere superiore a 60 euro per ciascun beneficiario. In caso di esito positivo della vostra richiesta, allora la piattaforma genera un voucher con i seguenti dati:

un codice identificativo univoco;

il codice fiscale del soggetto minorenne beneficiario;

l’importo e la data di emissione e di scadenza del voucher.

Requisiti per ottenere il bonus

Ma i minorenni non sono gli unici beneficiari dell’incentivo in questione: il bonus trasporti 2022 è destinato ad un’ampia platea di beneficiari. I requisiti da rispettare, infatti, sono solamente due:

avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ;

; acquistare abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o anche per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

A chi spetta l’incentivo

Possono ottenere il contributo: