Bonus figli minorenni da 300 euro: come ottenerlo, requisiti e a chi spetta

Bonus figli minorenni. Senza dubbio ci troviamo in uno dei periodi storici più difficili che gli italiani stanno affrontando a livello economico. Le agevolazioni e i bonus non bastano mai, per questo si aggiunge il nuovo bonus da 300 euro per i minorenni.

Il bonus contro la crisi

Con il rincaro dei prezzi anche sul pane, la pasta, carburante, arrivare a fine mese è diventato molto complesso, soprattutto per le famiglie che non dispongono un alto reddito, ma ad essere colpite non sono solo loro.

Il nuovo bonus da 300 euro è stato confermato di recente da parte del governo, per aiutare tutte le famiglie italiane, soprattutto quelle che hanno figli minorenni e che incorrono in una miriade di altre spese scolastiche.

Per questo progetto sono stati stanziati 5,5 milioni di euro ed è stata confermata dalla Regione Toscana, ma questo non significa che il bonus è disponibile solo per le persone che vivono in tale Regione.

Ecco le spese previste

Si tratta di un beneficio riservato agli studenti che appartengono alle famiglie economicamente meno fortunate, con nessuna disparità di sesso. In Toscana, questo bonus ha un nome specifico, ovvero “Pacchetto scuola” e dal nome stesso, si intuisce che quest’agevolezione sostiene spese per:

Libri scolastici;

Materiale utile per gli studenti;

Servizi vari legati al campo dell’istruzione.

Limiti e tetto ISEE

Tuttavia, è bene specificare che non tutte le famiglie con figli minorenni potranno usufruire del bonus da 300 euro. Al bando sono state ammesse alla partecipazione solo famiglie che presentano un ISEE che non deve superare i 15.748,78 euro, ma c’è un’eccezione, ci sono due Comuni laddove danno la possibiltà di presentare un ISEE più alto.