Bonus Vacanze 2022, come funziona l’incentivo per viaggiare in Italia: importi e requisiti

Finalmente sta per arrivare la bella stagione. Per alcuni è anche sinonimo di vacanza. Dopo un inverno duro, qualche giorno di riposo è importante. Dopo parecchio tempo in cui viaggiare non è stato così facile, ecco di nuovo la libertà. Vedere posti nuovi è sempre un’esperienza imperdibile. Soprattutto scoprire la nostra bellissima Italia che ha davvero tantissime cose da offrire. Per questo motivo per quest’anno è previsto il Bonus Vacanze 2022. Ecco tutti i dettagli.

Ecco i requisiti

La novità più grande è che per ottenere il bonus vacanza 2022 non è richiesto alcun vincolo ISEE. Infatti è richiedibile ed ottenibile assolutamente da tutti. Per lo scorso anno i limite era stato posto a 40mila euro di ISEE. Dato il grande successo non ci sarà più un limite di reddito. Un’occasione imperdibile quindi per viaggiare gratis!

Come richiederlo

Non c’è una vera e propria piattaforma. Bisogna fare innanzitutto una prenotazione presso una struttura che aderisce all’iniziativa.Ad esempio, nella Regione Lazio con il sistema “Più notti, Più sogni. +Experience” è molto semplice. In linea di massima il bonus vacanza 2022 non è proprio un bonus come gli altri. Dipende da come le Regioni si adoperano per promuovere il turismo. Bisogna consultare tutte le iniziative dei vari territori e seguire le indicazioni.