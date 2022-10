Bonus trasporti, al via le nuove richieste: ecco chi può fare la domanda e come funziona

Buone notizie in arrivo per quel che riguarda il bonus trasporti. Dopo il boom di domande a settembre — oltre un milione le istanze pervenute — è in arrivo la possibilità di chiedere nuovamente il bonus per il mese di ottobre. A renderlo noto il ministero del Lavoro.

Leggi anche: Bonus Trasporti 2022, ecco la lista degli operatori attivi: ora è online

Nuovi fondi per il Bonus trasporti: come funziona

Introdotto con il decreto aiuti nel 2022 e potenziato con il decreto aiuti bis, ora il bonus trasporti conosce un ulteriore rafforzamento. Infatti, con il decreto aiuti ter la misura è stata incrementata di ben 10 milioni di euro. Ricordiamo che l’agevolazione può essere usata per l’acquisto degli abbonamenti fino a dicembre 2022 ed è valida per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Al via le domande per il mese di ottobre

Rivolto anche ai servizi di trasporto ferroviario nazionale, dal primo ottobre è nuovamente possibile richiedere il bonus per gli abbonamenti mensili. Possono inoltrare l’istanza anche per coloro che hanno usufruito dell’agevolazione nel mese di settembre o ancora, coloro che siano in possesso di un abbonamento annuale ma che a settembre non hanno fatto in tempo a richiedere il bonus.

La domanda

Come fare per inoltrare la domanda? È possibile inoltrare la domanda per il bonus trasporti direttamente sul portale del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Una volta forniti i dati essenziali come nome, cognome e codice fiscale, bisogna essere certi di non superare il limite reddituale che per il 2021 è pari a 35.000 euro.

Nella domanda vanno inoltre indicati anche l’importo del buono e il gestore del servizio di trasporto pubblico. È bene sottolineare che è possibile ottenere un’unica agevolazione dall’importo di 60 euro da usare con un solo servizio trasporti. Ogni persona, inoltre, può richiedere un solo bonus e una volta ottenuta l’agevolazione non è possibile cederla a terzi.