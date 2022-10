Bonus 150 euro: ecco quando arriva a dicembre in busta paga

Sta per essere accreditato nella busta paga il bonus 150 euro. Un’agevolazione rivolta, però, solo a destinatari che abbiano un requisito specifico: Uno stipendio non superiore a 1.538 euro. Gli aventi diritto si staranno chiedendo quando potranno contare su questa indennità. Volendoci attenere al decreto Aiuti ter, l’annuncio prevedeva l’introduzione del bonus “in busta paga a novembre”. La verità è che non necessariamente la somma verrà corrisposta in quella data. Ma allora quando?

Intanto, prima di tutto, occorre tenere in considerazione quali sono le tempistiche nel corrispondere lo stipendio dell’azienda del quale il beneficiario è dipendente. Per questo motivo, per tanti beneficiari, la data fissata per vedersi versato il bonus slitterà a dicembre.

Quando verrà corrisposto il bonus 150 euro

A trarre in inganno l’utenza era stata la dicitura del provvedimento che specificava: “… il datore di lavoro provvede ad anticipare nello stesso stipendio di novembre”. Questo perché, il maggior numero di aziende utilizza il pagamento differito dello stipendio che, in genere, viene erogato, entro il 10 del mese successivo. Ecco perché il bonus dovrebbe arrivare entro il 10 dicembre.

Soltanto nei casi in cui lo stipendio viene pagato entro la fine del mese il bonus 150 potrebbe arrivare già a novembre. Non bisogna dimenticare di consegnare al datore di lavoro un’autocertificazione nella quale si dichiara di non essere in condizioni di beneficiare del bonus se così è in quanto per esempio sia titolare di pensione.