Bonus 150 euro in busta paga a novembre per i dipendenti: l’autocertificazione da firmare, ecco il modello

Lo ha reso disponibile l’INPS con il messaggio, recente, n. 3806 del 2022: parliamo del modello da utilizzare come fac-simile per poter inoltrare le autocertificazioni che dovranno essere presentate al cospetto dei datori di lavoro da parte dei dipendenti per poter ottenere l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro – insieme, ovviamente, alle retribuzioni che spettano normalmente per il mese di novembre 2022. Ricordiamo sin da subito che l’eventuale accredito del bonus da 150 euro non costituirà reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Per agevolare tutta la pratica, l’INPS ha messo a disposizione il modello di autocertificazione utilizzabile per poter ottenere il contributo una tantum.

A chi spetta il bonus una tantum decreto Aiuti ter (art. 18, comma 1, del D.L. n. 144/2022) sarà erogato a favore delle seguenti categorie di lavoratori: Bene, ora diciamo anche chi sono i soggetti destinatari della manovra e del sostegno economico una tantum: il sostegno previsto dal(art. 18, comma 1, del D.L. n. 144/2022) sarà erogato a favore delle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori domestici

incaricati alle vendite a domicilio

beneficiari di naspi e dis-coll

beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuative

lavoratori beneficiari nel 2021 di indennità covid-19

nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza

lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo

lavoratori autonomi privi di partita iva

lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti

lavoratori autonomi e professionisti Una tantum direttamente in busta paga Infine, qualche altra specifica importante: il bonus da 150 euro in questione sarà pertanto erogato: direttamente in busta paga per il mese di novembre senza bisogno di fare domanda con solamente con autocertificazione al datore di lavoro;

per mezzo di un pagamento diretto dell’INPS a favore di lavoratori domestici e lavoratori agricoli; Ad ogni modo, ulteriore importante specifica, deve trattarsi di lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 che non sia superiore a 1.538 euro, e a patto che non siano titolari di un altro titolo della stessa indennità.

Il modello di Autocertificazione

Ecco di seguito il modello formato PDF di cui avrete bisogno per fare richiesta del contributo, lo potrete scaricare comodamente al seguente link: Scarica qui l’autocertificazione bonus 150 euro.