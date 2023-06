Bonus 3.000 euro per famiglie con colf e badanti: a chi spetta, requisiti e come fare domanda

Buone notizie per le famiglie. È in arrivo un bonus che servirà ad azzerare una parte delle spese dovute sull’assunzione di colf o badanti. L’agevolazione sarà valida solo per i collaboratori domestici che svolgono per lo più mansioni di assistenza nei confronti di una persona non autosufficiente con più di 64 anni.

Bonus colf e badanti 2023: come funziona e chi paga parte dello stipendio

Il bonus colf e badanti

Il bonus colf e badanti non è nuovo. Della misura si era infatti già parlato nei giorni precedenti all’approvazione del decreto Lavoro e il consiglio dei ministri aveva scelto di non prevedere alcuna misura che riconoscesse alle famiglie di ammortizzare una parte dei costi dovuti. Ora, l’iter legislativo non si è ancora concluso – il decreto lavoro in questi giorni è in fase di conversione in Parlamento – ed è proprio qui che fa capolino una sorta di bonus diverso da quello che era stato pensato inizialmente. Va precisato che oggi i contributi previdenziali e assistenziali che le famiglie versano per l’assunzione di un collaboratore domestico sono – per la parte a carico del datore di lavoro- deducibili dal reddito complessivo, restando però nel limite massimo di 1.500 euro l’anno. L’idea originaria prevedeva di innalzare a 3mila euro la soglia, per il solo periodo di imposta 2023, della deducibilità da reddito per i contributi versati per conto di lavoratori domestici regolarmente assunti.

L’emendamento

L’emendamento nella giornata di ieri, 7 giugno, ha ottenuto il via libera della Commissione affari sociali del Senato ed introduce un bonus che si rivolge solamente a quelle famiglie che assumono con contratti di lavoro domestico negli anni 2023, 2024 e 2025. Quest’ultime hanno diritto per 36 mesi ad un esonero contributivo del 100% fino ad un massimo di 3mila euro. Dunque, di fatto, sul costo previsto per l’assunzione di colf e badanti non bisognerà tener conto dei contributi dovuti fino alla soglia dei 3mila euro per un totale di tre anni.