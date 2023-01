Bonus colf e badanti 2023: come funziona e chi paga parte dello stipendio

Con il nuovo anno è in arrivo il Bonus colf e badanti per aiutare le famiglie e gli anziani. Con questo bonus una parte dello stipendio verrà pagata direttamente dallo Stato: l’obiettivo è diminuire il lavoro in nero ed incentivare quello regolare. Ma ecco come funziona e come richiedere l’aiuto.

Cosa sappiamo sul bonus colf e badanti

Lo scorso 19 dicembre 2023 la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone ha annunciato l’introduzione di questo nuovo bonus. I motivi sono: il supporto alle famiglie in difficoltà e l’incremento del lavoro regolare, soprattutto perché i soggetti impiegati possiedono spesso meno diritti: il 90% sono donne e il 75% sono stranieri. Infatti, su circa 1,5 lavoratori domestici, si conta che almeno 780.ooo siano senza contratto (secondo i numeri riportati da Money.it).

Come funziona il bonus

Ancora non ci sono informazioni molto precise in merito, soprattutto per quanto riguarda il budget che verrà messo a disposizione. Sappiamo, però, che le informazioni verranno comunicate a breve. Di certo, per adesso, sappiamo che il bonus verrà elargito mensilmente e la quota preposta dipenderà dall’ISEE familiare. Dunque, una quota dello stipendio mensile verrà pagata direttamente dallo stato, così le famiglie italiane potranno alleggerire un po’ le spese in questo periodo di crisi. E assumere colf e badanti, senza incentivare il lavoro a nero.

Come richiederlo

Non è ancora nota la data a partire dalla quale si potrà fare domanda, ma sicuramente la richiesta dovrà essere fatta dal sito dell’INPS. È prevista la creazione di una sezione apposita sul sito e anche la realizzazione di un’App che dovrebbe semplificare l’uso del bonus, attraverso l’assunzione di colf e badanti direttamente dalla piattaforma. Potrebbero essere inseriti nel programma anche alcuni voucher come sostegno per i lavori saltuari in ambito domestico. L’obiettivo è quello di incrementare sempre di più il lavoro regolare, anche per assunzioni brevi.