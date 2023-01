Carta acquisti over 65 e genitori: come funziona e come fare domanda

Al via le domande per la carta acquisti, l’agevolazione che permette di ottenere un contributo in denaro da destinare alle spese alimentari, sanitarie, nonché per il pagamento delle bollette di luce e gas. L’istanza per richiedere l’ottenimento della carta è completamente gratuita per gli aventi diritto e può essere presentata presso gli uffici postali. Ma come funziona e a chi spetta l’agevolazione? Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

Carta Acquisti 2022: cos’è, a chi spetta, importo e come richiederla

Carta acquisti, importo, a chi spetta e spese

A partire dal primo gennaio, è possibile inviare il modulo per la richiesta della carta acquisti. Si tratta di un contributo di 80 euro, ogni due mesi, destinato a cittadini con un’età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini che hanno meno di tre anni. La somma deve essere destinata alle spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. Per quel che riguarda propriamente le spese, come rende noto il Mef in una nota: ‘I destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali ed usufruire della tariffa elettrica agevolata’. I moduli per l’inoltro dell’istanza sono disponibili sono disponibili sul sito del Ministero dell’Economia.

I già beneficiari

Invece, coloro che già beneficiano dell’agevolazione, devono presentare una nuova domanda? La risposta è no. Coloro che negli anni precedenti hanno ottenuto e continuano a rientrare nei requisiti necessari per l’ottenimento della Carta potranno continuare ad usufruire della carta senza bisogno di presentare una nuova richiesta.