Arriva la prenotazione su WhatsApp per le Poste: come funziona e come saltare la fila

Niente più file alle Poste, perché da qualche anno l’azienda ha introdotto la prenotazione a distanza del turno allo sportello per mezzo di un app: ‘Ufficio Postale’. Siccome il servizio non ha avuto i risultati sperati Poste italiane ha deciso di agevolare ulteriormente l’utenza introducendo la prenotazione del turno all’ufficio postale anche tramite Whatsapp. Ma come si fa a prenotarsi?

Prenotazione tramite whatsapp come fare

Si tratta di un servizio che vuole evitare disagi, come lunghe code, all’utenza, ma anche ai lavoratori che tempo da passare in interminabili file non ne hanno. A questo doveva servire anche l’app, ma per chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia, non è risultato facile accedervi. Allora nasce la prenotazione tramite whatsapp.

Un modo semplice di prenotarsi, scrivendo in chat al numero 3715003715. L’assistente digitale prenderà in carico la richiesta dando informazioni all’utente sulle varie opzioni disponibili. Tra le quali la prenotazione del ticket. A seguire occorre indicare l’indirizzo dell’ufficio postale al quale si intende rivolgersi oppure utilizzare la geo-localizzazione, condividendo la propria posizione.

Diverse le informazioni che si possono avere da Poste italiane con whatsapp

Il nuovo servizio consente all’utenza di Poste italiane anche di cercare un ufficio postale, verificare qual è lo stato di spedizione e avere notizie in merito al pagamento delle pensioni. Si tratta di un’agevolazione importante per i cittadini che non solo non avranno più necessità di sottoporsi a interminabili code, ma potranno anche ricevere aiuto per prenotare appuntamenti. Una novità che tende a rendere più inclusiva la tecnologia, andando incontro alle esigenze di chi non può procedere autonomamente.