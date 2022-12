Bonus postepay di 300 euro: cos’è, come funziona e a chi spetta

Bonus Postepay, una novità che incuriosisce molti. Non si tratta di un una tantum, ma di un cashback, una ricompensa per la fedeltà, grazie al quale si possono ottenere 300 euro. Gli importi vengono valutati in base agli acquisti effettuati con la PostPay tra il 1 luglio e il prossimo 31 dicembre. Ma come usufruirne? Quali sono le caratteristiche di questo beneficio? Andiamo a vedere.

Quali sono le spese considerate e quali quelle escluse

Non tutte le spese vengono considerate, solo quelle che vengono effettuate nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa e per ogni 10 euro di spesa con PostePay nei supermercati Esselunga, si riceveranno 3 euro, un euro per acquisti di 10 euro su Eni live; un euro per pagamenti di 10 euro ad Ip: un euro per rifornimenti di carburante di 10 euro a parire dall’11 novembre nell’app Clubq8; e una percentuale variabile per acquisti fatti in tabaccai punto Lis. Da questo computo sono esclusi, però, i pagamenti di bollettini e transazioni fatte presso uffici postali. Bisogna sottolineare, però, che le spese giornaliere hanno un tetto massimo di 10 euro, considerando i 30 giorni mensili si calcola che l’importo possa arrivare a un totale di 300 euro. Vediamo come si acquisisce il diritto a ottenere la somma maturata…

I giorni per erogare le somme maturate sono solo 5

Poste italiane invia i soldi maturati entro 5 giorni dalla contabilizzazione. Per usufruire del bonus non occorre fare richiesta per ricevere i soldi, il meccanismo è automatizzato. Non viene chiesto nessun impegno agli utenti, anche se si può scegliere di selezionare lo strumento per il quale si intende ricevere il bonus. Una scelta semplice, che può essere effettuata anche dall’applicazione. Ma si tratta solo di una eventualità perché comunque Poste italiane accredita automaticamente gli importi maturati.