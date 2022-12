Bonus cultura a rischio, 18app verrà cancellato? Le ultime novità

Il bonus cultura rivolto ai 18enne potrebbe essere eliminato. L’intenzione del governo di togliere di mezzo l’agevolazione che sostiene i ragazzi nella fruizione di cinema, musica, acquisto libri e altro sta provocando polemiche. Critiche pesanti per la mancanza di attenzione che questa eventuale soppressione andrebbe a manifestare nei confronti dei più giovani già penalizzati dalla crisi economica e dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid.

A cosa saranno destinati i fondi del bonus cultura

Dell’eventuale soppressione del bonus si discute ancora. Si valuta l’opportunità di destinare i fondi previsti per il bonus cultura, circa 230 milioni di euro, al mondo dello spettacolo e della musica. L’idea secondo il governo è di finalizzare comunque quelle somme alla cultura, ma senza tener conto di quali sarebbero le conseguenze per coloro che finora hanno potuto fare affidamento su un beneficio che li agevola proprio nella formazione culturale.

Franceschini tuona: “Inammissibile”

Sull’eventualità che venga emanato un emendamento che tolga di mezzo il bonus cultura è intervenuto anche l’ex Ministro Dario Franceschini: “Un emendamento della maggioranza azzera la app 18. Una cosa assurda dopo che Francia, Spagna e Germania hanno introdotto un bonus cultura esplicitamente ispirato dal nostro. Il governo faccia marcia indietro e non tagli alla cultura”. Mentre Matteo Renzi si è dimostrato favorevole alla misura di governo. “La volontà del Parlamento è di revisionare la 18app e introdurre politiche di incentivo alla domanda di cultura più generali, che – ha detto Renzi – possano sostenere i consumi culturali nella crisi in corso. Una nuova ‘carta cultura’ è una misura volta a tutelare dallo snaturamento delle finalità dell’applicazione che viene largamente utilizzata per l’acquisto dei libri di testo”.

L’appuntamento per decidere quali sono gli emendamenti inammissibili è fissato per domani. In quella sede verrà deciso se il bonus cultura rivolto ai 18enne è destinato a durare o se verrà abolito in favore del mondo dello spettacolo e della musica.