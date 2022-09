Bonus docenti di 500 euro: ecco a chi spetta, come richiederlo e requisiti

E’ di nuovo disponibile il bonus 500 euro per i docenti. A renderlo noto il sito cartadeldocente.it. Anche quest’anno, dunque, il beneficio per gli insegnati è stato riconfermato.

Bonus 500 euro per i docenti: è riconfermato

Solo pochi mesi fa era stato proposto in parlamento un taglio del bonus a 375 euro. Adesso invece è stato riconfermato a 500 euro per i docenti. Nell’avviso del Ministero, è stato precisato che ai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi all’anno scolastico 2021 – 2022.

Si tratta di un bonus che consiste in un buono acquisto del valore di 500 euro a favore dei docenti delle scuole statali, sia quelli a tempo indeterminato che quelli a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, fuori ruolo, i docenti nelle scuole all’estero e delle scuole militari.

Come spendere il bonus: valido solo per alcuni beni

Il bonus 500 euro, valido fino a due anni successivi, però non può essere speso in qualsiasi tipo di prodotto, ma solo in alcuni beni e servizi prestabiliti: libri e riviste; ingressi nei musei; biglietti per eventi culturali; Biglietti per teatro e cinema; iscrizioni a corsi di laurea e master universitari; corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e molto altro ancora.

Come richiedere il Bonus docenti

Per richiedere il contributo bisogna accedere al sito cartadeldocente.istruzione.it tramite l’identità digitale (SPID). Da qui è possibile consultare la composizione del proprio borsellino elettronico attraverso la specifica funzione di “storico portafoglio”.