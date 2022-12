Bonus taxi e sconti del 50% a dicembre: come fare per ottenerlo

Bonus taxi per tutto il mese di dicembre. Ha preso il via oggi 1 dicembre l’agevolazione per l’utilizzo di taxi o di Ncc con uno sconto del 50% sulla tariffa. Ovviamente ad aderire all’iniziativa sanno soltanto alcuni mezzi abilitati, registrati su Buoni Viaggio Roma che siano dotati di Pos per carta di credito e bancomat.

Una volta accertate queste condizioni, colui che si serve del servizio dovrà richiedere sul sito buoniviaggioroma.romamobilita.it un Buono Viaggio e scaricare il QR Code da esibire al conducente. Il tassista dovrà avere un cellulare abilitato per inquadrare il QR code del Buono Viaggio e a seguire si aprirà una pagina web sulla quale il conducente dovrà inserire l’importo e sarà il sistema a calcolare qual è l’importo da corrispondere.

La procedura può creare difficoltà ai più anziani

Si tratta di una procedura assolutamente semplice, ma solo per i più giovani abituati a ‘smanettare’ con internet. Già se si tratta di una persona di una certa età diventa più problematico. Ad avere diritto allo sconto sono: i maggiorenni e le persone con disabilità certificata dalla Commissione medica competente, purchè non usufruiscano di altre agevolazioni economiche previste da Roma Capitale.

È una iniziativa sperimentale di un mese che vuole verificare se può effettivamente agevolare le persone fragili e quale sarà la risposta dell’utenza. Si tratta di un esperimento che fa il bis, visto che lo scorso anno è già stato attuato, seppure non con grandi risultati. Vedremo se quest’anno otterrà maggiori consensi da parte dei cittadini che sfruttando questo bonus potranno abbattere notevolmente le spese di spostamento.