Caro bollette, figli e bonus natalità: fino a 4000 euro in più in busta paga, ecco dove

Ori Martin ha previsto un doppio bonus ai propri dipendenti. La misura adottata dal gruppo siderurgico che ha sede a Brescia è un contributo una tantum che viene fornito dall’azienda ai suoi lavoratori per contrastare l’inflazione e il caro bollette. Una agevolazione che può prevedere fino a 4mila euro in più sullo stipendio. Un beneficio al quale si somma anche un bonus natalità per tutti i dipendenti che hanno avuto un figlio da gennaio 2022.

In cosa consiste il primo bonus

Nel primo caso si tratterà di un contributo che verrà dato direttamente al lavoratore con buoni digitali e non inserito in busta paga, diversamente dal bonus natalità che verrà inserito in busta paga sin da novembre. L’azienda ha in tutto mille dipendenti e a quest’ultimo spetterà il primo bonus che si potrà utilizzare per mezzo di una piattaforma online, come da indicazioni che verranno fornite dall’azienda. Si tratta di un bonus che verrà erogato entro Natale ed è previsto che i buoni possano essere utilizzati per comprare capi di abbigliamento e cibo.

Cos’è il bonus natalità

La ditta, un’acciaieria a forno elettrico ha diverse sedi non solo a Brescia, ma anche a Lariana e Latina. E per il bonus natalità ha stabilito che venga erogato per ogni bimbo nato dal 1 gennaio 2022 un contributo di 3 mila euro una tantum. Una misura che a partire da ora avrà validità anche in futuro.