Bonus 500 euro per i nati nel 2004: cos’è, come funziona e come fare domanda

Resta confermato il bonus da 500 euro per i ragazzi di 18 anni, messo in discussione nel corso delle passate settimane. Infatti, per i nati nel 2004 – a partire dal 31 dicembre e fino al 31 ottobre 2023 – sarà possibile beneficiare del bonus cultura il quale prevede 500 euro per acquistare prodotti, corsi e servizi autorizzati come ad esempio biglietti per il cinema, eventi culturali, libri ed abbonamenti per quotidiani e periodici.

Le registrazioni per ottenere il bonus da 500 euro per i nati nel 2004

I nati nel 2004 potranno richiedere il bonus cultura sul sito 18app. Quest’ultimo, è l’unica piattaforma sulla quale sarà possibile effettuare la domanda e se nel caso non si fosse registrati, sarà possibile farlo – in modo semplice e veloce – utilizzando le credenziali Spid o CIE. I nati del 2004 che hanno compito 18 anni possono richiedere il bonus cultura, previa registrazione sull’apposito portale, a partire dal 31 gennaio e fino al 31 ottobre 2023. Il calendario di registrazione e di utilizzo del bonus da 500 euro è chiaro, ecco quali sono le date da segnare in agenda:

per i nati nel 2004 è possibile registrarsi dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023;

per i nati nel 2004 la data di utilizzo del bonus è fissata al 30 aprile 2024;

per i nati 2003 invece, la data di utilizzo la data ultima per utilizzare il bonus è fissata per il 28 febbraio 2023.

Come usare il bonus

Il bonus da 500 euro per i nati nel 2004 può essere utilizzato sia nei negozi fisici sia in quelli virtuali a patto che siano convenzionati con 18app ed abbiano, dunque, aderito all’iniziativa. Numerosi i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, l’elenco completo è disponibile sul portale bonus Cultura. È bene ricordare che il bonus è strettamente personale, non cedibile e non è possibile convertirlo in denaro. In caso di violazioni si va in contro a multe salate, fino a 25 mila euro. Inoltre, va detto che dal bonus sono escluse le spese inerenti alle piattaforme streaming Netflix e Disney+ o quelle per dispositivi tecnologici come pc, tablet e smartphone. Vige poi la regola dell’unità di prodotto, vale a dire che non si possono comperare più di un’unità dello stesso prodotto e cioè, due biglietti per lo stesso concerto, due libri uguali e così via.