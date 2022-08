Bonus Accumuli 2022: cos’è, come funziona, importi e requisiti

Con la Legge di Bilancio 2022 arriva il bonus accumuli. Un credito d’imposta di cui possono beneficiare coloro che installano sistemi di accumulo su impianti alimentati da fonti rinnovabili già funzionanti e incentivati.

Bonus accumuli: cos’è

Per finanziare la misura sono stati stanziati 3 milioni di euro. Il bonus verrà riconosciuto alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, installano sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione dell’elettricità alimentati da pannelli fotovoltaici o da altre fonti rinnovabili. Tra le spese sono comprese anche quelle sostenute per gli impianti già esistenti e che accedono al meccanismo dello scambio sul posto. Sono esclusi dal bonus gli impianti incentivati con il Conto Energia.

Come e quando presentare domanda

L’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire entro il 16 settembre 2022 le scadenze per la presentazione delle domande e le percentuali agevolabili delle spese sostenute sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato nella Legge di Bilancio e la somma di tutte le spese agevolabili indicate nelle domande. I beneficiari potranno utilizzare il credito riconosciuto in compensazione delle imposte dovute, indicandolo nella dichiarazione dei redditi.