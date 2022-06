Bonus Alberghi, credito d’imposta del 65%: requisiti e come fare domanda

Dal 13 giugno scorso è stato dato il via alle domande per ottenere il bonus alberghi 2022, il credito di imposta al 65% sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dedicato alle attività ricettive, quelle che insieme ad altri settori hanno dovuto fare i conti con le restrizioni dovute alla pandemia. Ma chi può presentare la domanda? E quali sono i requisiti da rispettare?

A chi spetta il bonus alberghi 2022

Il bonus alberghi 2022, come anticipato, è un credito di imposta pari al 65%, messo a punto per la riqualificazione e miglioramento degli hotel, delle strutture ricettive. Vale per le spese di ristrutturazione, quelle sostenute dal 1 gennaio 2020 al 6 novembre 2021 e viene riconosciuto fino all’importo complessivo massimo di 200.000 euro.

Possono usufruire di questo aiuto i titolari di:

strutture alberghiere, cioè quelle aperte al pubblico, a gestione unitaria con servizi centralizzati. Quelle che forniscono alloggio, vitto, servizi accessori;

strutture che svolgono attività agrituristica;

strutture adibite a stabilimenti termali;

strutture ricettive all’aria aperta, come villaggi, campeggi, parchi di vacanza.

I requisiti per ottenerlo e a cosa serve

Il bonus alberghi è fruibile solo per le imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2012, quindi quelle che siano in attività da almeno 10 anni Ed è applicabile a:

manutenzione straordinaria

restauro e risanamento conservativo

ristrutturazione edilizia

eliminazione delle barriere architettoniche

incremento dell’efficienza energetica

adozione di misure anti-sismiche

acquisto di mobili e componenti d’arresto

realizzazione di piscine termali

acquisizione di attrezzature o apparecchiature utili per le attività termali.

Come fare la domanda

Per fare la domanda basterà accedere alla piattaforma bonus alberghi 2022 e seguire la procedura telematica. È necessario avere una casella di posta elettronica certificata, mentre per accedere ci sono diverse modalità:

tramite SPID, carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo al seguente link: https://taxcredit65.invitalia.it.

CLICCA QUI PER LE INFO