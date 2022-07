Bonus Bambini, in arrivo 5.000€ per le famiglie con figli: come funziona

Bonus Bambini. Mettere su famiglia è indiscutibilmente un bellissimo atto di amore che tuttavia comporta una serie di spese per i neogenitori. In merito gli aiuti forniti dallo stato, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, rappresentano davvero una manna dal cielo. Vediamo quali sono e come fare per ottenerli.

Bonus Bambini: assegno di maternità

In primo luogo, tra gli aiuti che le famiglie possono richiedere c’è l’assegno unico universal. Contributo con il quale, fino al compimento del 21esimo anno di età dei figli, è possibile ottenere 175 euro ogni mese. Quest’agevolazione non esclude tuttavia la possibilità di ottenere anche altre agevolazioni. Rientra tra queste anche l’assegno di maternità che permette di godere di 1700 euro nel momento in cui nasce un bambino a patto che venga richiesto entro sei mesi dalla nascita dello stesso.

Chi può richiederlo

Il bonus può essere richiesto soltanto dalle donne che abbiamo un reddito inferiore a 17. 747,58 euro all’anno e, a conti fatti, l’importo dell’agevolazione va a sostituire il congedo di maternità. Erogato dall’Inps, il bonus da 1700 sarà poi erogato dal proprio comune di residenza.

Le agevolazioni

Ma non solo. In alcune città italiane c’è anche il bonus aggiuntivo una tantum dall’importo di 500 euro così come il bonus mamma dal valore di 800 euro. Quest’ultimo può essere ancora richiesto — come l’INPS stesso ha precisato — per tutti i bambini nati fino al 28 febbraio 2022. È bene tuttavia ricordare che la domanda può essere inoltrata entro sei mesi dalla nascita per cui, per ricevere l’aiuto, si ha tempo fino al 28 agosto 2022.