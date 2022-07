Estate, ecco tutti i bonus: dalle tende ai climatizzatori. Requisiti e come presentare la domanda

Quest’estate passerà nella storia. E a dirlo, sono proprio gli esperti. Paragonata a quella del 2003 per il caldo, le conseguenze sono a dir poco allarmanti. E anche le condizioni dei cittadini che, chi più chi meno, fanno i conti con temperature sempre più alte.

Inevitabilmente in tanti hanno bisogno di una soluzione e anche chi prima era un po’ scettico a riguardo, ora sta pensando a installare un condizionatore. Altri le tende solari e altri ancora zanzariere che possano fare da schermo per i raggi. Qui, tutte le agevolazioni!

Bonus condizionatori

Il bonus climatizzatore è pensato per chi ha acquistato un condizionatore o per chi deve sostituirne uno vecchio, a patto che sia appartenente a una classe energetica migliore. Si può ottenere una detrazione fiscale del 50% o del 65%.

Leggi qui: Bonus Condizionatori 2022: cos’è, come funziona e chi può richiederlo

Bonus tende e veneziane

Si possono ricevere agevolazioni anche per le tende solari o le veneziane. Il bonus rientra nella categoria dell’Ecobonus al 50% e del Supebonus al 110%. L’incentivo consiste in uno sconto del 50% su una spesa di 60mila euro (su singola abitazione). Questo, è previsto anche per le tende a russo, persiane, zanzariere e tapparelle.

Leggi qui: Bonus Zanzariere 2022: requisiti, detrazioni e come richiederlo