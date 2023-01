Bonus benzina da 200 euro per i dipendenti: come funziona

Il bonus benzina 200 euro è un’agevolazione rivolta ai dipendenti di aziende private. L’importo massimo del quale può usufruire il lavoratore è pari a 200 euro ed è esente da contributi e imposte. Si tratta di un beneficio che può essere riconosciuto esclusivamente dal datore di lavoro e che potrà avvenire a qualsiasi titolo non solo gratuitamente.

Rinnovato il bonus benzina 200 euro

È stato rinnovato dal Consiglio dei ministri per il periodo che va da gennaio a marzo 2023, grazie all’approvazione del decreto specifico nel quale è stato previsto anche un rafforzamento delle misure sulla trasparenza dei prezzi, secondo il quale i benzinai devono esporre non solo il prezzo alla pompa, ma anche il prezzo medio nazionale.

Per poter accedere al bonus dal 12 settembre scorso è stata attivata la piattaforma dell’Agenzia delle Dogale alla quale inviare le richieste dell’agevolazione per la quale sono stati stanziati 497 milioni di euro lo scorso anno. Per ottenere il buono non serve presentare domanda perché verrà assegnata in automatico dalle aziende private ai propri dipendenti.

Chi ha diritto al bonus

Possono ottenere il bonus coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente, coloro che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi che abbiano altri dipendenti. Da questo beneficio sono escluse le amministrazioni pubbliche. L’incentivo potrà essere utilizzato o con i buoni benzina o con benefit aziendali.

I buoni sono validi sia per la benzina, sia per il gasolio, sia per il Gpl e il metano e per le ricariche delle auto elettriche. Il bonus non è soggetto a tassazione e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente e non può essere erogato per finalità retributive.

Sono anche altri i bonus carburanti diretti ad agricoltura e pesca e misure aggiuntive per l’autotrasporto. E sempre per correre in aiuto ai cittadini è previsto un sostegno per le famiglie, il bonus trasporti con un credito fino a 60 euro che agevolano gli utenti nell’acquisto di abbonamenti mensili e annui validi per il trasporto pubblico locale.