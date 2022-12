Bonus di Natale e busta paga più alta: ecco per chi

In molti lo hanno già ribattezzato bonus Natale. In realtà non è una misura universale, ma un importante aiuto in busta paga che riguarda migliaia, se non milioni, di lavoratori in Italia. Parliamo di tutti quegli aiuti che diverse aziende e studi professionali hanno deciso di fornire ai loro dipendenti in occasione del Natale e, soprattutto, dopo un anno particolarmente difficile dal punto di vista del costo della vita a causa di caro energia e inflazione.

Bonus di Natale in busta paga: ecco chi guadagnerà di più

A dicembre, quindi, molti lavoratori hanno ricevuto o riceveranno una busta paga più ricca. Non solo per la tredicesima, ma anche per questo regalo sotto l’albero che può essere una voce in più all’interno dello stipendio o una card erogata per effettuare alcuni acquisti. Nella maggior parte dei casi, al di là di qualche premio di produttività o per il rendimento dell’azienda, i datori di lavoro hanno deciso di erogare dei bonus utili per combattere l’inflazione e il caro energia.

Un’iniziativa che qualcuno aveva già preso negli scorsi mesi, per lo stesso motivo, ma che ora si verifica con ancor più ricorrenza in occasione delle feste di Natale. La Repubblica ha passato in rassegna alcune delle grandi aziende che applicheranno questi aiuti. Per alcune aziende il bonus erogato ai dipendenti a Natale si è attestato a mille euro, una cifra simbolica ma che può dare un aiuto concreto a tante famiglie. Per esempio è il caso del Gruppo Percassi che ha dato mille euro a tutti i dipendenti di Kiko e Percassi Retail, operanti non solo in Italia: parliamo di 6.500 dipendenti in 19 Paesi, di cui oltre il 40% in Italia.

Aep Ticketing solutions, che si occupa di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, ha aggiunto mille euro di benefit ai suoi 112 dipendenti nella busta paga di dicembre. Simile l’operazione di TicketOne che, però, i mille euro per i suoi 110 dipendenti li ha forniti attraverso una welfare card. C’è poi il caso di Ma-Fra che ha dato mille euro ai lavoratori come ringraziamento per gli sforzi del 2022. Anche Itelyum ha dato un bonus di mille euro ai collaboratori, mentre Ferragamo ha erogato il bonus per 760 dipendenti con redditi più bassi.

I bonus sopra i 2.000 euro

La Bcc (Banca credito cooperativo) di Lodi ha invece optato per un bonus da mille euro per tutti i dipendenti: arriverà il 27 dicembre e sarà un contributo contro il caro benzina e l’inflazione. In alcuni casi i bonus di Natale sono ben più alti, ben sopra i mille euro: è il caso, per esempio di Chiomenti, uno studio legale con sedi in diverse città (da Roma a Milano, da Londra a New York) che fornisce un extra in busta paga per 2.500 euro a 120 dipendenti che lavorano con i professionisti. Anche per Invernizzi Spa il benefit è molto alto: parliamo di importi fino a 2.400 euro esentasse per i dipendenti.

I bonus aziendali, di importi inferiori ai mille euro, sono tanti in tutta Italia (soprattutto al Nord). Il gruppo Financo fornisce un aiuto da 500 euro in busta paga ai dipendenti contro caro energia e inflazione. Per i 250 dipendenti di Terme Italia (che gestiscono, per esempio, impianti a Saturnia e Chianciano) ci saranno 300 euro da utilizzare, attraverso una card, per spese alimentari e carburante. Contributo straordinario aggiuntivo rispetto alla tredicesima per i 1700 dipendenti di Italcementi, mentre il gruppo iFaba (con sedi in diverse Regioni e anche all’estero) fornisce ai lavoratori un contributo da 500 euro.

Per festeggiare il centesimo anno di vita e il fatturato in crescita Lovato Electric ha deciso di dare 400 euro netti a 330 collaboratori nel mese di dicembre. Bonus da 500 euro per oltre 800 lavoratori per Holding Terra Moretti, mentre il gruppo Acqua San Benedetto ha accreditato a dicembre 500 euro ai dipendenti da utilizzare per buoni spesa, pagare le bollette o acquistare carburante. Infine il gruppo Paglieri ha introdotto, come regalo di Natale, un bonus da 500 euro in busta paga a dicembre per aiutare i dipendenti a fronteggiare il caro bollette.