Bonus mobili da 8.000 euro nel 2023: come spenderlo e come richiederlo

Prorogato il bonus mobili fino al 2024. Questa però non è l’unica novità che interessa l’agevolazione il cui fine è quello di aiutare quanti più italiani possibili nell’acquisto di armadi, scrivanie e anche grandi elettrodomestici a risparmio energetico. Sale, infatti, il tetto previsto per l’agevolazione che passa da 5mila a 8mila euro.

Bonus mobili 2023, cosa cambia da gennaio: a chi spetta e come funziona

Le novità sul bonus mobili per il 2023

Il bonus mobili, detrazione del 50% per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici a risparmio energetico in caso di interventi di ristrutturazione, come anticipato, sarà prorogata fino al 31 dicembre 2024. Novità anche per quel che riguarda il tetto di spesa, il cui ammontare è passato da 5mila ad 8mila euro per il 2023. È stato, pertanto, ridotto il taglio rispetto ai 10 mila euro previsti per il 2022. Questa importante novità è stata introdotta grazie ad un emendamento della Legge di Bilancio e permetterà dunque di beneficiare di una detrazione del valore massimo di 4 mila euro.

Gli elettrodomestici

Ma cosa si può comprare con il bonus mobili? Come spiega l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione è: ‘Una detrazione Irpef di cui si può usufruire per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione’. È bene poi sottolineare che per i grandi elettrodomestici la classe energetica deve essere almeno A per i forni, E per le lavatrici, le asciugatrici e le lavastoviglie mentre F per frigoriferi e congelatori. Tra gli elettrodomestici più piccolo che è possibile acquistare usufruendo0 dello sconto troviamo invece: armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, materassi, poltrone, credenze. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Le spese riconosciute

La detrazione Irpef del 50 per cento è riconosciuta per le seguenti attività: