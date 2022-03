Bonus digitalizzazione imprese 2022, fino a 2.500 euro: come fare domanda e come funziona

Bonus digitalizzazione. E’ arrivato il via libera anche per l’incentivo per le imprese che vogliono darsi una spolverata, diventando più digital. Queste potranno, infatti, beneficiare di un voucher fino a 2.500 euro per favorire la stipula di contratti di connessione internet ad alta velocità. La data a partire dalla quale è possibile fare richiesta è il 1 marzo 2022, e poi si avranno a disposizione 24 mesi per fare domanda, con i buoni che verranno riconosciuti fino all’esaurimento definitivo delle risorse stanziate.

Cos’è e come funziona il nuovo bonus per le imprese

Come anticipato, le destinatarie di questa imperdibile agevolazione sono le imprese che potranno, con l’occasione, fare richiesta di un voucher del valore compreso tra i 300 e i 2.500 euro. L’agevolazione in questione è spendibile per la stipula di contratti che prevedono un incremento della velocità di connessione ad internet, della durata che va da un mino di 18 mesi ad un massimo di 36 mesi.

Leggi anche: Bonus Spesa 2022, cos’è, a chi spetta e come richiedere la Carta Acquisti

Le fasce previste dal bonus digitalizzazione

Come conseguenza di ciò, nelle ultime ore, il Ministero dello Sviluppo ha reso note le fasce di contributi che verranno erogati in base a criteri specifici. Scopriamoli insieme!

voucher di fascia A: questi sono distinti in A1 e A2, pari a 300 euro , per un contratto della durata da un minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi. Il contribuito è riconosciuto in caso di passaggio a connessioni con velocità massima in download compresa tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s e 1 Gbit/s (voucher A2). In caso di connessioni a velocità maggiore, il contributo potrà essere incrementato fino a 500 euro.

questi sono distinti in A1 e A2, pari a , per un contratto della durata da un minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi. Il contribuito è riconosciuto in caso di passaggio a connessioni con velocità massima in download compresa tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s e 1 Gbit/s (voucher A2). In caso di connessioni a velocità maggiore, il contributo potrà essere incrementato fino a 500 euro. voucher di fascia B , pari a euro 500: anche qui, contributo previsto sempre per contratti di durata pari ad almeno 18 mesi e fino a 36 mesi. Gli intervalli di velocità di cui parliamo prevedono una velocità massima in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s.

, pari a anche qui, contributo previsto sempre per contratti di durata pari ad almeno 18 mesi e fino a 36 mesi. Gli intervalli di velocità di cui parliamo prevedono una velocità massima in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. voucher di fascia C: qui l’importo è pari a 2.000 euro, per contratti che hanno una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi. Bonus previsto in caso di passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore a 1 Gbit/s. Il valore del voucher può salire di ulteriori 500 euro massimi per la copertura di parte dei costi accessori che dovranno essere opportunamente segnalati dall’impresa.